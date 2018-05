Würde Salzburg von der Alpinski-WM 2023 profitieren?

Salzburg oder Frankreich? So heißt das Duell um die Alpinski-WM 2023. Am Dienstag präsentierten die Pinzgauer ihr Konzept für das sportliche Großereignis. Am Donnerstag fällt die Entscheidung.

Alpinski-WM kostet 50 Millionen Euro

Nicht nur der Salzburger Landtag fasste zur Bewerbung einen einstimmigen Beschluss, auch beim Budget sei man sich schnell einig geworden. Die 50 Millionen Euro werden 40:40:20 auf Bund, Land und Gemeinde aufgeteilt. “Für uns hängt viel von einem Zuschlag ab, der ganze Ort wünscht sich diese Weltmeisterschaft und arbeitet seit Monaten, wenn nicht Jahren, darauf hin”, so Initiator Bartl Gensbichler.