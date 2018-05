Wieso die beiden Frauen im Alter von 49 und 53 Jahren in Streit gerieten, ist unklar. Wie die Polizei berichtet, wurde bei der Auseinandersetzung einer Frau in den Finger gebissen und der zweiten Frau ein Finger gebrochen. Auch ein männlicher Begleiter trug Verletzungen davon, ihm wurde ebenfalls in den Finger gebissen und er wurde am Unterarm leicht Verletzt. Alle Beteiligten wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus eingeliefert.