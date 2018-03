Wut über neue Autobahngebühr – Albaner brannten Mautstelle nieder

Zuvor seien bei Auseinandersetzungen zwischen wütenden Bürgern und der Polizei zwölf Demonstranten und fünf Polizisten verletzt worden. Regierungschef Edi Rama verurteilte die Ausschreitungen und kündigte die Bestrafung der Gewalttäter an.

Protesters in #Kukes, north country, demolishing motorway paying boxes at “Rruga e Kombit”. They & #Kosovo users are against new taxation applied by @ediramaal government. Police forces backing off. Situation is out control. #Albanian #shqip #Tirana #Shqiperi pic.twitter.com/8ib1aHdnvh

— Aleksander Pavli (@sandripavli) 31. März 2018