WWF-Kritik an geplanter Novelle des NÖ Jagdgesetzes

WWF kritisiert in Sachen Wolf unreflektierten "Ruf nach der Flinte" - © APA (dpa)

Der WWF Österreich hat die geplante Novelle des niederösterreichischen Jagdgesetzes als “populistische Schnellschuss-Aktion ohne naturschutzfachliche Grundlage und ohne ausreichende öffentliche Begutachtung” kritisiert. “Damit will die Landesregierung von ihren eigenen Versäumnissen im Wolfsmanagement ablenken”, hieß es am Freitag in einer Aussendung.