WWF kritisiert Festhalten an Umweltbundesamt-Umzugsplänen

Umweltbundesamt soll nach NÖ ziehen

Der WWF Österreich hat die neue Landwirtschafts- und Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) dafür kritisiert, dass sie “an der umstrittenen Absiedlung des Umweltbundesamtes in die Stadt Klosterneuburg festhält”. “Die Übersiedlungskosten von über 46 Millionen Euro werden im Endeffekt dem Umweltschutz fehlen”, so der WWF am Mittwoch in Reaktion auf ein APA-Interview mit Köstinger.