WWF warnt: Europa gehen die Fische aus

“Weltweit finden mehr als 800 Millionen Menschen in der Fischerei und Aquakultur eine Nahrungs-, Einkommens- und Lebensgrundlage. Wir müssen globale Politik, Nachfrage und Konsum in eine nachhaltige Richtung lenken, wenn uns nicht der Fisch ausgehen soll”, warnte dazu Simone Niedermüller, WWF-Meeresbiologin.

Out today! The new @FAO @FAOfish State of World #Fisheries and #Aquaculture #SOFIA2018. #Fishtrade valued at 143 billion USD. #DYK which countries are the major #fish exporters, importers & producers? You do now! #COFI33 pic.twitter.com/tcFnWwlmvr

— FisheriesAquaculture (@FAOfish) 9. Juli 2018