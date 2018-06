WWF will “konstruktiven Neuanfang” und Gipfel zum Thema Wolf

Der böse Wolf ist gar nicht so böse - © APA (dpa)

Nach einigen Wolfsattacken auf Weidetiere in Salzburg und anderen Bundesländern hat die Umweltschutzorganisation WWF am Donnerstag einen “konstruktiven Neuanfang” in der Debatte um das Raubtier eingefordert. Anlässlich der am Freitag stattfindenden Landesagrarreferentenkonferenz im burgenländischen Stegersbach schlug die NGO als ersten Schritt vor, einen nationalen “Wolfsgipfel” zu beschließen.