Xi schlägt im Volkskongress scharfe nationalistische Töne an

Starker Beifall der Delegierten für Xi Jinping - © APA (AFP)

Mit scharfen Tönen hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zum Aufbau einer “starken Nation” aufgerufen. Zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses beschwor der Präsident am Dienstag vor den knapp 3.000 Delegierten in Peking die Verwirklichung des “chinesischen Traums” vom Wiederaufstieg Chinas. “Wir sind entschlossen, den blutigen Kampf gegen unsere Feinde zu kämpfen”, so Xi Jinping.