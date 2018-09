Yates bei Vuelta ungefährdet – Pernsteiner musste aufgeben

Wallays (Lotto) feierte vor seinem Fluchtgefährten Sven Erik Byström (NOR/Emirates) seinen bisher größten Erfolg. Das Hauptfeld mit dem am Ende drittplatzierten Weltmeister Peter Sagan (Bora) kam knapp nicht mehr an das Duo heran.

Der bei seiner ersten Grand-Tour als bisheriger Gesamt-19. stark gefahrene Hermann Pernsteiner musste indes aufgeben. Der Niederösterreicher aus der Bahrain-Mannschaft konnte wegen seiner Verletzungen, die er am Vortag bei einem Sturz mit dem Italiener Fabio Aru erlitten hatte, nicht mehr antreten. In der Vorwoche hatte Georg Preidler wegen Weisheitszahnschmerzen aussteigen müssen. Im Gegensatz zu Preidler steht Pernsteiner nicht im österreichischen Aufgebot für die Heim-WM in Innsbruck.

(APA)