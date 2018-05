Young Boys Bern holte 25.Saisonsieg vor Meisterpokalübergabe

Die Young Boys duften endlich den Pokal in Händen halten - © APA (Keystone)

Die Young Boys Bern haben am Sonntag in der 35. und vorletzten Runde der Schweizer Fußball-Super-League den 25. Saisonsieg eingefahren. Der Neo-Meister setzte sich vor der Übergabe des Meisterpokals vor eigenem Publikum gegen den FC Lugano 3:1 durch. Thorsten Schick spielte bei den Siegern durch und bereitete das dritte Tor vor. Marc Janko wurde bei den Verlierern in der 52. Minute ausgewechselt.