Zaev drohte Präsident Ivanov Amtsenthebungsverfahren an

Ministerpräsident Zaev (r.) will endlich den Namensstreit gelöst haben - © APA (AFP)

Der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev hat am Dienstagabend ein Verfahren zur Amtsenthebung von Präsident Gjorge Ivanov in Aussicht gestellt. Dieses solle eingeleitet werden, wenn Ivanov die am Sonntag mit Griechenland unterzeichnete Lösung des langjährigen Namensstreites nicht akzeptiert.