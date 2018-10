Zahl der Fluttoten in Südfrankreich steigt auf zwölf

FRANCE - FLOOD - WEATHER - © AFP

Nach Unwettern und Überschwemmungen im Süden Frankreichs ist die Zahl der Toten auf zwölf gestiegen. Neun Menschen seien verletzt worden, so eine Sprecherin der zuständigen Präfektur am Dienstag. Retter suchten am Tag nach der Flut noch zwei Vermisste. Zuletzt war von elf Toten die Rede gewesen. Am Montag waren nach starken Regenfällen im Departement Aude Flüsse und Bäche über ihre Ufer getreten.