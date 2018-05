Zahl der in Schweiz gestorbenen Tourengeher stieg auf fünf

Tödlicher Wetterumschwung am Pign d'Arolla - © APA (Keystone/KANTONSPOLIZEI VS)

Nach einem Unwetter in den Schweizer Alpen ist die Zahl der gestorbenen Skitourengeher auf fünf gestiegen. Ein weiterer Skiwanderer sei am späten Montagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Zusammen mit zwei tödlich verunglückten Bergsteigern kamen damit in der Region insgesamt sieben Menschen wegen des plötzlichen Wettereinbruchs ums Leben.