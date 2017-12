Zahl der Morde in Mexiko auf höchstem Stand seit 20 Jahren

Über 23.000 Menschen wurden in ersten 11 Monaten 2017 umgebracht - © APA (AFP)

Die Gewalt der Drogenkartelle hat die Zahl der Morde in Mexiko auf einen neuen Höchststand getrieben. 23.101 Menschen wurden alleine in den ersten elf Monaten 2017 getötet, wie die mexikanischen Behörden am Freitag mitteilten. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen vor 20 Jahren.