Zahl der Todesopfer nach IS-Anschlag in Kabul stieg auf 60

Viele der Opfer wurden bereits zu Grabe getragen - © APA (AFP)

Nach dem schweren Anschlag in Kabul am Sonntag ist die Zahl der Todesopfer auf 60 gestiegen. Das teilte das afghanische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. An einer Ausgabestelle für Personaldokumente in einem Schiitenviertel war eine Bombe explodiert. 129 Menschen wurden den Angaben nach verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu dem Anschlag.