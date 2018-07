Zahl der Waldbrände in Schweden zurückgegangen

Kleinere Brände konnten mittlerweile gelöscht werden - © APA (AFP)

Die Zahl der Waldbrände in Schweden ist deutlich zurückgegangen. Die vier größten Brände wenige hundert Kilometer nördlich von Stockholm wüten allerdings weiter. Am Montag meldete die Notrufzentrale noch 27 Feuer im ganzen Land. In der vergangenen Woche waren es teils mehr als 70. Erfahrungsgemäß brechen tagsüber allerdings neue Brände aus, wenn die Temperaturen wieder steigen und Wind aufkommt.