Der Filmabend im Volksgarten war gut besucht. - © FMT-Pictures/KJ

Die Sommernacht von Mittwoch auf Donnerstag war perfekt für einen Besuch um Freiluftkino. Rund 700 Salzburger zog es in den Volksgarten in der Stadt Salzburg zum “SommerKino”. Diesmal am Programm: Der österreichische Film “Was hat uns bloß so ruiniert.” Das sind die Impressionen des Abends.