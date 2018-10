Zahlreiche Einbrüche und Diebstähle in Salzburg

Bereits zwischen 14. und 17. Oktober haben sich Täter Zutritt zu einem Lokal in Bramberg (Pinzgau) verschafft. Ein Tresor, der verschraubt war, wurde im Küchenbereich gestohlen. Darin befand sich Bargeld.

Schaden in Bramberg: Mehrere Tausend Euro

Außerdem nahmen die Einbrecher auch das Bargeld aus der Kassenlade und ein Boniersystem mit. Ger genaue Schaden liegt laut Polizei noch nicht vor, es handle sich nach ersten Erhebungen aber um mehrere Tausend Euro, heißt es in einer Aussendung. Nach den Tätern wird jetzt gefahndet.

Am Mittwochnachmittag ist in Maishofen (Pinzgau) ein Mountainbike gestohlen worden. Das hochwertige Fahrrad war im Carport in einem extra Raum untergestellt. Die Ermittlungen laufen.

Einbrüche in Salzburg mitten am Tag

Ebenfalls bei Tageslicht schlichen sich Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Oberalm (Tennengau). Aus dem Schlafzimmer stahlen sie eine Münzsammlung sowie Schmuck. Die Bewohnerin befand sich während dem Diebstahl im Haus, bemerkte davon aber nichts. Erst am späten Nachmittag fiel ihr auf, dass etwas fehlt. Die Höhe des Schadens konnte bisher nicht festgestellt werden, berichtet die Polizei.

In Eugendorf (Flachgau) brachen Täter gewaltsam in ein Reihenhaus ein. Sie durchsuchten mitten am Tag sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Münzen. Welchen Wert die entwendeten Gegenstände haben, ist noch nicht bekannt. Auch hier hat die Polizei eine Fahndung eingeleitet.