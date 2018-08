Erstmals in Geschichte mussten 27 Dämme geöffnet werden - © APA (AFP)

Bei schweren Überschwemmungen sind im südindischen Unionsstaat Kerala laut Medienberichten mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Sechs Menschen würden noch vermisst, meldete die “Times of India” am Montag in ihrer Online-Ausgabe. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen.