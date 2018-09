ZAMG gibt Sturmwarnung für Montag aus

Der Sommer geht zu Ende - © APA

Die ZAMG hat eine Sturmwarnung für die Nacht auf Montag und den Montag selbst ausgegeben. Auch in tiefen Lagen sind stellenweise Windspitzen um 100 km/h zu erwarten. “Auf den Bergen wird der Sturm Orkanstärke erreichen”, hieß es in einer Aussendung. Am Montag seien daher unter anderem Probleme auf Straßen und Bahnverbindungen möglich.