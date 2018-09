Zapfenernte der Weißtannen in Salzburg in vollem Gange

“Der Aufwand ist groß, aber wir legen Wert darauf, dass wir auch unser eigenes Saatgut für Aufforstungen haben. So sind wir relativ unabhängig vom Markt”, unterstreicht Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP), der am Mittwoch in St. Veit im Pongau die Arbeit der schwindelfreien Erntehelfer beobachtete.

Saatgut in schwindelerregenden Höhen

Höhenangst ist tabu, gut klettern ist Voraussetzung. Es geht um wertvolles Saatgut, das in den Zapfen der Weißtannen schlummert und vom Baum geholt wird. “Uns geht es um die Deckung des Eigenbedarfs und die Versorgung Salzburgs mit bestens geeigneten Forstpflanzen”, betont Landesrat Schwaiger. Dominik Posch vom Landesforstgarten – hier wird der Schatz veredelt und gelagert – fügt hinzu: “Nicht zuletzt wegen der Qualitätssicherung versuchen wir, die benötigten Samen großteils selber zu ernten.”

Salzburgs exklusivste Samenbank

Was wo und wann geerntet werden darf, das bestimmt das Bundeszentrum für Wald. In Salzburg ist man aber ohnehin sehr wählerisch. “Wir suchen die Bestände genau aus. Herkunft, Qualität und Genetik legen den Grundstein, dass die Bäume später gut und gesund wachsen. Dazu sind fundierte Sachkenntnisse nötig, die die Mitarbeiter des Landesforstdienstes haben. Die geeigneten Bestände werden mit dem Forstgartenleiter identifiziert. Der Maschinenring unterstützt dabei, da er durch seine Tätigkeit unsere Wälder gut kennt”, weiß Landesforstdirektor Michael Mitter. Das Ergebnis dieses produktiven Zusammenspiels: Ein wahrer Schatz an Saatgut, der aber einen gravierenden Nachteil hat: Man kann ihn nur rund drei Jahre lang bei minus zehn Grad keimfähig halten. Die Samenbank muss also immer wieder erneuert und aktuell gehalten werden.

Erntearbeit in bis zu 30 Metern Höhe

Einer jener Männer, die wohl den ungewöhnlichsten Arbeitsplatz Salzburgs haben, ist Wolfgang Schernthaner aus Taxenbach. Der Mitarbeiter des Maschinenrings ist Baumpfleger, Schwindelfreiheit vorausgesetzt. “Um die Bäume zu schonen, klettern wir ohne Steigeisen, nehmen nur ein Seil zu Hilfe. So bleibt die Pflanze gesund und kann auch in Zukunft den ‚Nachwuchs‘ liefern. Allerdings sind wir doppelt gesichert. Die Tannenzapfen kommen in einen Sack. Sind zirka 20 Kilogramm erreicht, werfe ich ihn hinunter”, erklärt der Pinzgauer seine Arbeit und jene der Kollegen in den Wipfeln hoch über St. Veit.

Daten und Fakten: Vom Zapfen zum fertigen Saatgut