Zehn australische Minister bieten Rücktritt an

Im Zuge der Regierungskrise in Australien haben am Mittwoch zehn Minister ihren Rücktritt angeboten. Premierminister Malcolm Turnbull hatte erst am Dienstag ein parteiinternes Votum überstanden, womit er Parteichef der Liberalen und Regierungschef blieb.