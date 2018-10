Neun Verletzte bei Unfall mit Bus und Lkw auf A1

Auf der Westautobahn (A1) bei Melk sind am Donnerstag in den Morgenstunden ein Autobus und ein Lkw umgestürzt. Der Unfall forderte nach Angaben des Roten Kreuzes drei Schwer- und sechs Leichtverletzte. Zehn weitere Personen, die in den Unfall verwickelt waren, seien unversehrt geblieben. Die Richtungsfahrbahn Linz war blockiert.

Die Kollision hatte sich gegen 5.30 Uhr bei Loosdorf (Bezirk Melk) ereignet, teilte Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit. Seinen Angaben zufolge war ein mit Rundholz beladener Schwertransporter aus Niederösterreich mit einem Autobus aus Mazedonien kollidiert. Die Zugmaschine des Lkw stürzte um. Der Anhänger mit dem Holz blieb stehen. Zeugen berichteten, dass das Reisefahrzeug offensichtlich eine Panne gehabt habe. Der Autobus soll bereits sehr langsam unterwegs gewesen bzw. gestanden und der Holztransporter aufgefahren sein. Der Chauffeur des Transporters wurde von der FF Loosdorf mit hydraulischem Rettungsgerät befreit. An der Unfallstelle stand zudem die FF Melk im Einsatz. "Gar nicht funktioniert" hat nach Feuerwehrangaben die Rettungsgasse. In dem mazedonischen Autobus hatten sich nach ÖAMTC-Angaben 18 Personen befunden. Der Chauffeur des Holztransporters wurde einer Sprecherin zufolge nach St. Pölten geflogen. Ein weiteres Opfer wurde ebenfalls ins dortige Universitätsklinikum transportiert. Weitere Verletzte wurden ins Landesklinikum Melk gebracht. Polizeisprecher Johann Baumschlager sagte, es sei von einer stundenlangen Sperre der Richtungsfahrbahn Linz der A1 auszugehen. Die Sperre führte laut ÖAMTC zu Behinderungen auf der Umleitungsstrecke über die B1. Auf der A1 selbst war ein etwa drei Kilometer langer Stau die Folge des Unfalls.