Zehn Verletzte bei Unfall mit mehreren Pkw in Tirol

Mindestens zehn Personen wurden bei dem Unfall verletzt - © APA (Archiv)

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen sind am Sonntagnachmittag in Maurach (Bez. Schwaz) mindestens zehn Personen verletzt worden, einige davon schwer. Nach einem Überholmanöver auf der Achenseestraße (B181) prallte ein Autolenker frontal gegen mindestens drei entgegenkommende Fahrzeuge. Zwei Personen wurden dabei in den Wagen eingeklemmt, teilte die Polizei mit.