Zehn Verletzte nach Kollision von Kleinbus und Taxi in OÖ

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Taxi-Bus sind am Samstagabend in Tumeltsham (Bezirk Ried im Innkreis) zehn Personen verletzt worden. Der 19-jährige Lenker des Kleinbusses aus Sattledt übersah beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrzeug. Die 22-jährige Beifahrerin des Bus-Taxis musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr im Kreuzungsbereich B141 – Höhe Abfahrt Ried Ost. "Er ist im Grunde für alle Beteiligten glimpflich ausgegangen", sagte Christian Hartl, Pressesprecher des Roten Kreuzes OÖ, Sonntagvormittag zur APA. Die Helfer brachten eine mittelschwer verletzte Person und sechs Leichtverletzte nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried im Innkreis. Insgesamt waren das Rote Kreuz mit einem Notarztwagen und drei Rettungsfahrzeugen mit neun Personen sowie vier Feuerwehren mit 40 Mann im Einsatz. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Der Verkehr musste während der Aufräumarbeiten wechselseitig angehalten werden. (APA)