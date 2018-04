Zeit im Handelsstreit EU-USA läuft ab

Malmström kündigte Gegenmaßnahmen an - © APA (AFP(

Im Streit um die Einführung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU rückt das Ende der Schonfrist am 1. Mai näher. Die EU-Kommission will bis zuletzt versuchen, Zölle für die Mitgliederstaaten abzuwenden. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström ist für einen Dialog “auf hoher Ebene”. Für den Fall an, dass Europa nicht von den Zöllen verschont wird, kündigte sie Gegenmaßnahmen an.