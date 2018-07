Zell am See: 16-jähriger Mopedlenker prallt in Pkw

Der 16-jährige Pinzgauer dürfte einen 37-jährigen Pkw-Lenker aus der Slowakei übersehen haben. Er prallte frontal gegen die vordere Seite des von rechts kommenden Pkw und kam durch die Kollision zu Sturz. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde der Pinzgauer in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Beide Alkomattests verliefen negativ. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.