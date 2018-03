Zell am See: 29-Jähriger tickt in Lokal aus

Der 29-Jährige warf Stühle durchs Lokal. (Symbolbild) - © Bilderbox

Völlig ausgetickt ist in der Nacht auf Sonntag ein 29-Jähriger in einem Lokal in Zell am See (Pinzgau). Wie die Polizei berichtete, warf der Mann mit Sesseln herum, bedrohte den DJ und verletzte einen einschreitenden Beamten.