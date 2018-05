Zell am See feiert großes “JUBELäum”

Wenn die Feuerwehr 150, die Bürgermusik 140 und die Stadtgemeinde 90 Jahre alt werden, muss groß gefeiert werden. Das steht in Zell am See außer Zweifel. Dass die runden Geburtstage der Feuerwehr und der Bürgermusik zusammengelegt werden, hat man bereits vor etwa drei Jahren beschlossen, erzählt Feuerwehrkommandant Peter Onz im Gespräch mit SALZBURG24. So trifft eben Cäcilia, die Schutzpatronin der Bürgermusik auf Florian, den Schutzpatron der Feuerwehr.

JUBELäum: Auch Stadtgemeinde feiert mit

Mit ihren “jungen” 90 Jahren hat sich schließlich auch die Stadtgemeinde dazugesellt. Die 8er-Jahre sind in Zell am See offenbar etwas ganz Besonderes. So feiern heuer etwa auch die Schmittenhöhebahn und die überdachte Eishalle runde Jubiläen, wie Bürgermeister Peter Padourek (ÖVP) aufzählt.

Feierlichkeiten am Samstag bei in Zell am See

Festlich wurde es dann gleich am Samstag: Nach mehreren Standkonzerten in Zell am See zu Mittag fand am Nachmittag ein kurzer Festakt am Vorplatz der Eishalle statt. Anschließend marschierte ein Festumzug durch die Zeller Innenstadt. Mit weiteren Konzerten dauerten die Feierlichkeiten bis in die Nacht hinein an.

Nach einem Frühschoppen folgt am Sonntag noch eine Leistungs- und Geräteschau der Feuerwehren und anderen Einsatzorganisationen.