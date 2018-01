Zell am See: Pinzgauer verprügelt bei Racheaktion den Falschen

Der 18-Jährige zielte mit seinen Schlägen auf den Falschen. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Vollkommen danebengegangen ist für einen 18-Jährigen in der Nacht auf Montag eine “Abreibung” am jetzigen Freund seiner ehemaligen Partnerin. Der junge Mann wollte den neuen Liebhaber seiner “Ex” in Zell am See “zur Rede stellen” und erwischten den Falschen.