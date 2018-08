Zell am See: Streit am Bahnhof endet hinter Gittern

Eine Pinzgauerin wurde brutal ins Gesicht geschlagen. - © Bilderbox

Bei einem Streit am Bahnhof in Zell am See (Pinzgau) attackierte ein 20-Jähriger eine junge Frau (18) offenbar ohne jegliche Vorwarnung mit Faustschlägen ins Gesicht. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Dienstagabend festgenommen.