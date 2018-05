Zementwerk Leube investiert 10 Millionen Euro in Grödig

Zunächst wurden auf dem Gelände bestehende Gebäude abgerissen, danach soll der Aufbau beginnen. Im März 2019 geht die neue Deconox-Anlage in Betrieb. “Im Umfeld von Leube weisen die Immissions-Messstellen des Landes Salzburg schon jetzt nachweislich die Werte eines Luftkurorts auf. Da aber auch eine Anpassung der Grenzwerte diskutiert wird, wollen wir mit dieser neuen Anlage noch besser werden”, sagte Geschäftsführer Rudolf Zrost beim Spatenstich. Leube feiert heuer 80-jähriges Bestandsjubiläum. Das Unternehmen beschäftigt 230 Mitarbeiter.

Schadstoffausstoß wird reduziert

Die sogenannte Deconox-Anlage kombiniert die Reinigung der Abgase per Katalysator und per Verbrennung. So säubert sie die bereits gefilterte Abluft aus dem Zementwerk ein weiteres Mal. “Vor allem Kohlenstoffverbindungen werden verbrannt und in unschädliche Stoffe umgewandelt. Stickoxide werden ähnlich einem Katalysator eines Autos reduziert beziehungsweise vernichtet”, erklärt Günter Waldl, Geschäftsbereichsleitung Technik. Das Ergebnis: Das Zementwerk stoße um 50 Prozent weniger Stickoxide aus, reduziere Ammoniakschlupf, organische Kohlenstoffe und Kohlenmonoxid in der Abluft würden um 90 Prozent sinken.

Zementöfen arbeiten effizienter

Die neue Abluftreinigungsanlage verbessere auch die Effizienz der Zementöfen, heißt es in einer Leube-Aussendung. Zurzeit müssten die Brennstoffe sehr fein zerkleinert werden. Sobald die neue Abluftreinigung einsatzbereit ist, sei das nicht mehr im bisherigen Ausmaß nötig.