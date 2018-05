Zentralmatura startet mit Deutsch-Klausuren

Für die Maturanten geht es nun in die heiße Phase - © APA (Symbolbild)

Mit den Klausuren im Fach Deutsch startet am heutigen Donnerstag die Zentralmatura. Insgesamt stellen sich rund 45.000 Kandidaten an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) bzw. bei der Berufsreifeprüfung den vom Bildungsministerium vorgegebenen schriftlichen Aufgaben. Deutsch ist dabei das einzige Fach mit einheitlichen Klausuren an allen Schulen.