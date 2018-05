Zentrum Istanbuls abgesperrt – Mehrere Festnahmen

Im Stadtteil Besiktas kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, als Anhänger einer kleinen linken Partei in Richtung Taksim marschieren wollten. 15 Demonstranten seien festgenommen worden. Gewerkschafter durften lediglich Blumen am Atatürk-Denkmal auf dem Taksim-Platz niederlegen.

Erlaubte Kundgebungen außerhalb Zentrums

Kundgebungen sind nur auf einem Veranstaltungsplatz im asiatischen Stadtteil Maltepe weit außerhalb des Stadtzentrums genehmigt. Dort versammelten sich am Dienstag unter anderem Gewerkschafter und Anhänger der größten Oppositionspartei CHP.

Am 1. Mai sind Demonstrationen im Zentrum Istanbuls seit 2014 – als Reaktion des Staates auf die regierungskritischen Gezi-Proteste – verboten. Im vergangenen Jahr wurden am 1. Mai in Istanbul 160 Menschen vorübergehend festgenommen. Unter dem nach dem Putschversuch im Juli 2016 verhängten Ausnahmezustand ist das Demonstrationsrecht eingeschränkt. Der Ausnahmezustand war vor zwei Wochen zum siebten Mal verlängert worden.

