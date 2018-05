Zidane lobt vor Champions-League-Finale Klopp: “Respekt!”

Der Franzose hat lobende Worte für Klopp - © APA (AFP)

Trainer Zinedine Zidane von Real Madrid hat vor dem Fußball-Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool sein Gegenüber Jürgen Klopp in höchsten Tönen gelobt. “Persönlich kenne ich ihn nicht, ich habe nie mit ihm gesprochen. Aber ich kenne seine Arbeit. Er ist ein großartiger Trainer”, sagte Zidane am Dienstag bei einer Pressekonferenz zum Duell am Samstag in Kiew.