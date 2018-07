Zidane soll als Juve-Sportdirektor im Gespräch sein

Der 46-jährige Zidane hatte in der abgelaufenen Saison mit Ronaldo den dritten Champions-League-Titel in Serie für Real Madrid geholt. Er hörte in Madrid auf eigenen Wunsch auf. Ronaldo wechselte für 112 Millionen Euro von Madrid zu Juve.

Laut “Libertad Digital” soll sich Zidane in Turin das Amt des Sportdirektors mit Fabio Paraciti (46) teilen. Die Verpflichtung von Ronaldo sei dafür entscheidend gewesen, dass der Weltmeister von 1998 das Angebot von Juve angenommen habe, hieß es.

(APA/dpa)