Zimmerbrand in Stadt Salzburg fordert elf Leichtverletzte

Am Mittwochvormittag ist in der Stadt Salzburg in der Leopold-Pfest-Straße Feuer ausgebrochen. Im ersten Obergeschoß eines Wohnhauses hat es gebrannt, das Rote Kreuz musste elf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Salzburg bringen.