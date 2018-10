Zirkus-Löwin beißt Vierjähriger ins Gesicht

Eine Zirkus-Löwin hat im Süden Russlands ein vier Jahre altes Mädchen gebissen. Es sei im Gesicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Medienberichten vom Montag bezeichneten die Behörden den Gesundheitszustand des Kindes als stabil. Es sei nach dem Vorfall am Sonntag in der Region Krasnodar am Kaukasus operiert worden. Das Mädchen saß demnach in der ersten Reihe hinter einem Zaun.

In einem Video, das von Zuschauern aufgenommen worden sein soll und von lokalen Medien verbreitet wurde, ist zu sehen, wie sich das Tier von seinem Dompteur losreißt und auf das Kind zuläuft. Zuschauer halfen dem Mädchen. Der Zirkus-Direktor sei festgenommen worden. (APA/dpa)