Zivilisten protestieren gegen Taliban-Gewalt in Afghanistan

Afghanistan wird immer wieder von Anschlägen erschüttert - © APA (AFP/Archiv)

Hunderte Zivilisten protestieren in der südafghanischen Provinz Helmand gegen die Gewalt der radikalislamischen Taliban. Rund 600 Menschen seien am Mittwoch zu den Kundgebungen in der Provinzhauptstadt Lashkargah gekommen, sagten Teilnehmer. Helmand ist eine Hochburg der Taliban, in der es fast täglich Gefechte zwischen den Islamisten und der afghanischen Regierung gibt.