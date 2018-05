Zlatko Junuzovic wechselt zu Red Bull Salzburg

Der 30-jährige Österreicher war sechseinhalb Jahre beim deutschen Bundesliga-Klub, für den er insgesamt 198 Pflichtspieleinsätze absolvierte (22 Tore, 54 Assists). In seiner letzten Werder-Saison war er dort auch Kapitän und gilt als absoluter Führungsspieler und Vorzeigeprofi. In all den Jahren bei den Bremern erhielt er keine einzige Gelb-Rote oder Rote Karte.

Junuzovic mit internationaler Erfahrung

Auch international verfügt Junuzovic über Erfahrung. Neben 27 Europacup-Matches (für Austria Wien und den GAK) war der offensive Mittelfeldspieler 55 Mal für die österreichische Nationalmannschaft im Einsatz, ehe er im September letzten Jahres seine Teamkarriere beendete.

Sportdirektor Christoph Freund: „Mit Zlatko haben wir einen absoluten Führungsspieler verpflichtet. Er hat große Qualität und viel Erfahrung, womit er auch für unsere vielen jungen Spieler ein wichtiger Faktor sein wird. Bei den Verhandlungen war zu merken, dass er den Weg des FC Red Bull Salzburg in den letzten Jahren sehr genau verfolgt hat und beeindruckt war. Wie stets macht es Sinn, auf die offiziellen Informationen des Vereins zu warten, denn weder die dabei kolportierte Vertragsdauer noch die fantasievollen Gehaltszahlen entsprechen der Realität.“ Zlatko Junuzovic freut sich auf sein neues Engagement: „Ich hatte lange Gespräche mit den Klubverantwortlichen, in denen mir die Philosophie und welche Rolle ich in der Weiterentwicklung des Klubs und der vielen Talente spielen soll, genau erläutert wurde. Diesen Weg mitzugestalten und dabei zu sein, ist für mich spannend und eine große Herausforderung.“

Daten zu Junuzovic