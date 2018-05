Zoo Salzburg verabschiedet sich von Nashornbullen

Anfänglich gingen sie etwas zögerlich hinein, doch zuletzt fraßen sie ganz entspannt in den Kisten.

Salzburger Nashörner übersiedeln in die Türkei

“Abschied nehmen ist nie leicht”, so Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner am Montag in einer Aussendung. “Unser Amadou ist mittlerweile drei Jahre alt und auch Tayo wird demnächst drei. Es ist jetzt Zeit, sich zu verabschieden. Denn männlicher Nashorn-Nachwuchs wird mit zwei bis drei Jahren selbstständig. Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) übersiedeln die beiden gemeinsam mit einem französischen Jungbullen in den türkischen Zoo Bursa.”

Der Zoo ist Mitglied der Europäischen Zoogemeinschaft und hat in seinem Afrika-Bereich großzügig umgebaut, um eine Bachelor-Group (Junggesellen-Gruppe) für Breitmaulnashörner aufzubauen. Damit sich die beiden in ihrem neuen Zuhause rasch wohl fühlen, werden sie von zwei, ihnen vertrauten Tierpflegern begleitet.

Weibchen in Salzburg werden künstlich besamt

Mit sieben oder acht Jahren sind Nashorn-Bullen geschlechtsreif. Dann verlassen sie die Gruppe und werden zu Einzelgängern. Amadou und Tayo bleiben vorerst in Bursa und werden dann mit Erreichen der Geschlechtsreife in einen anderen Zoo zu passenden Weibchen übersiedeln.

“Da unsere beiden Nashorn-Weibchen derzeit leider nicht trächtig sind, werden uns im kommenden Juni die Reproduktionsspezialisten des Berliner Leibniz-Instituts für Zoo-und Wildtiere neuerlich einen Besuch abstatten, um die beiden Nashorn-Kühe Yeti und Tamu mit den Samen unseres Bullen Athos künstlich zu besamen”, kündigt sie abschließend an.