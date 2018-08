Zoo soll Esel wie Zebra bemalt haben

So sieht ein echtes Zebra aus. (Symbolbild) - © AFP PHOTO / ISSOUF SANOGO/Archiv

Hat ein Zoo in Kairo einen Esel wie ein Zebra angemalt? Diese Frage beschäftigt die ägyptische Öffentlichkeit seit Tagen – und nun auch die Justiz: Ein Tierpfleger wurde in der Sache zur Befragung durch einen öffentlichen Ankläger vorgeladen, wie ein Vertreter der Kairoer Zoos am Donnerstag bestätigte.