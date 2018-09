Zu laute Musik: Streit in Justizanstalt Graz endete mit Messerstichen

Zwischen den Zellengenossen dürfte ein Streit wegen als zu laut empfundener Musik ausgebrochen sein (Symbolbild). - © Bilderbox

Ein Streit unter zwei Häftlingen hat in der Justizanstalt Karlau in der Nacht auf Samstag einen Schwerverletzten gefordert. Ein 25-Jähriger attackierte seinen Zellengenossen im Brustbereich und an den Armen mit einem Messer und einem Schraubendreher.