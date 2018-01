Zu Neujahr kopfüber in den kalten Tiber

Gekonnter Sprung in den eiskalten Tiber - © APA (AFP)

Am Neujahrstag haben mehrere Mutige in Rom eine jahrzehntealte Tradition fortgesetzt und von einer Brücke den Sprung in den kalten Tiber gewagt. Der Wasserspringer Maurizio Palmulli ist bereits abgehärtet: Er machte nach eigenen Angaben zum 30. Mal bei dem Sprung in den Fluss mit.