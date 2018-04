Zubin Mehta muss mehrere Philharmoniker-Konzerte absagen

Orozco-Estrada übernimmt die Musikvereinskonzerte am 21. und 22. April sowie den Tourneeauftakt in Frankfurt am 25. April. Die Auftritte am 23. April sowie 5. und 6. Mai im Musikverein und die weiteren Tourneekonzerte in Genf, Tampere, Kopenhagen, Aalborg und Stockholm zwischen dem 26. April und dem 2. Mai bestreitet Harding.

