Zuckerberg entschuldigte sich im EU-Parlament für Fehler

Zuckerberg zeigte sich deutlich besser gelaunt als Tajani - © APA (AFP)

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat sich im EU-Parlament für Fehler in Bezug auf Datenmissbrauch entschuldigt. “Wir haben unsere Verantwortung nicht umfassend genug gesehen, der Fehler tut mir leid”, so Zuckerberg Dienstagabend im Europaparlament in Brüssel – allerdings nur im kleinen Rahmen vor den Fraktionsvorsitzenden und Parlamentspräsident Antonio Tajani.