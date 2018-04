Zuckerberg will kommenden Mittwoch im US-Kongress aussagen

Facebook muss Datenschutz sorgfältiger angehen - © APA (AFP)

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will am Mittwoch kommender Woche im US-Kongress zum Skandal um den Missbrauch von Nutzerdaten aussagen. Zuckerberg werde vom Handelsausschuss des Repräsentantenhauses angehört, teilten Mitglieder des Gremiums am Mittwoch in Washington mit. Indes erklärte Facebook, dass man auf eine weltweite Anwendung der strengeren EU-Datenschutzregeln verzichten werde.