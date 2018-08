Züge überfuhren in Norddeutschland mehr als 60 Schafe

Die Schafe entkamen von der Weide und liefen auf die Gleise (Symbolbild). - © APA/dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Zwei Züge haben auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg eine Schafherde erfasst und 61 Tiere getötet. Die Schafe weideten auf einem Solaranlagenfeld in der Nähe von Melkhof in Mecklenburg-Vorpommern und entwichen am Donnerstagabend durch ein Loch im Zaun, wie die Polizei in Rostock am Freitag mitteilte.