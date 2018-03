Zuggarnitur entgleist: Strecke beim Hauptbahnhof Salzburg wieder freigegeben

Nachdem am Donnerstag eine Westbahn-Garnitur am Salzburger Hauptbahnhof entgleist ist und die Strecke bis Salzburg-Sam gesperrt werden musste, konnte diese heute in den früher Morgenstunden wieder komplett freigegeben werden. Das meldete ein Sprecher der ÖBB.

In den frühen Morgenstunden konnte heute die Strecke zwischen Salzburg Hbf und Salzburg Sam wieder komplett freigegeben werden. Nach der Entgleisung einer Zuggarnitur während einer Verschubfahrt konnte diese noch in der Nacht von den Mitarbeitern des ÖBB-Hilfszugs eingegleist und abtransportiert werden. ÖBB: Zugverkehr ohne Einschränkungen Der Zugsverkehr im Nah- und Fernverkehr kann damit ohne Einschränkungen planmäßig geführt werden. Bereits gestern am Nachmittag konnte ein Gleis im Bereich der Unfallstelle freigemacht und damit die An- und Abreise der Fußballfans zum Spiel Salzburg gegen Dortmund per Bahn gewährleistet werden. Zuggarnitur entgleist I Zuggarnitur entgleist II