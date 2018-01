Der Mann war mit dem ÖBB-Railjet nach Salzburg unterwegs. - © APA/Barbara Gindl

Schleierfahnder der Polizei Traunstein in Bayern haben am ersten Weihnachtsfeiertag einen guten Spürsinn bewiesen. Sie kontrollierten in einem ÖBB-Railjet von München nach Salzburg einen in Österreich lebenden Deutschen. Der 27-jährige beschäftigungslose Mann konnte sich zwar ordnungsgemäß ausweisen, wurde aber immer nervöser, als die Polizisten sein Reisegepäck kontrollieren wollten.